iFixit ha reso disponibili in Europa i ricambi per i nuovi GooglePixel 9, Pixel9 Pro e Pixel9Pro XL. La famosa piattaforma di riparazioni ha aggiunto al proprio catalogo una vasta gamma di parti originali per gli ultimi smartphone di Google. Cosa che permette agli utenti di procedere alle riparazioni in autonomia. A differenza dei modelli precedenti, alcune componenti hanno subito cambiamenti importanti nel design, portando a variazioni nei prezzi.

Prezzi simili per i modelli Pixel Pro, ma con qualche differenza

Ad esempio, la parte posteriore del Pixel 9, ora piatta, costa 59,95 . Si tratta di un drastico calo rispetto ai 144,95 € richiesti per il Pixel8. Anche se i prezzi di alcune componenti sono rimasti stabili, come la batteria, che costa circa 42,95€. Mentre altri pezzi hanno subito lievi aumenti. Lo schermo, ad esempio, è passato da 169,95€ a 189,95 €. Sorprendentemente, le fotocamere posteriori ora formano un unico blocco che costa 159,95€. Riducendo così le spese rispetto al modello precedente se acquistate separatamente.

Le stesse tendenze sono state osservate anche per i modelli Pro. La parte posteriore del Pixel 9 Pro e del Pixel9ProXL è scesa a 92,95€. Invece quella del Pixel8 Pro costava ben 179,95€. Avrà però che i prezzi delle fotocamere posteriori sono aumentati. Ora sono necessari 259,95€ per il Pixel9Pro e 269,95€ per il 9Pro XL, contro i 199,95€ del modello dell’ anno 2023.

Anche le spese per la sostituzione della fotocamera frontale hanno visto un aumento. Finendo per passare da 42,95€ a 59,95€ per il Pixel 9 Pro XL. La novità per il 2024 è la disponibilità di pezzi di ricambio per la porta USB-C. Quest’ ultima è infatti offerta a circa 50€. Mentre, l’ assenza dei ricambi per il Pixel9ProFold, lascia intuire che arriveranno successivamente. Insomma la variazione del valore economico di ciascuno elemento della serie Pixel è ormai innegabile. Probabile che alcune riduzioni di prezzo spingeranno in maggior numero di utenti all’ acquisto di tali dispositivi.