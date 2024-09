Samsung ha appena lanciato una nuova iniziativa promozionale rivolta a chi è interessato all’acquisto di monitor di alta gamma. Fino al 14 ottobre 2024, acquistando uno dei modelli selezionati sul sito ufficiale, sarà possibile ricevere in regalo un tablet Galaxy Tab A9+. Oppure, per i modelli più costosi, un GalaxyTab S9 FE. I monitor inclusi nell’offerta appartengono alla serie ViewFinity. Una delle linee più apprezzate per la qualità del pannello e le prestazioni elevate. I prezzi partono da 419€, con uno sconto automatico del 20%. A cui è possibile aggiungere ulteriori vantaggi utilizzando il codice promozionale “MONITOR24”. Tra i modelli in promozione spiccano il ViewFinityS8 da 27 pollici a 419€ e il ViewFinityS9 da 49 pollici a 1.099€. L’iniziativa si rivolge principalmente a chi cerca monitor di fascia medio-alta. Ma con l’aggiunta del tablet omaggio, Samsung vuole attrarre un pubblico più ampio.

Sconti e vantaggi extra con la Samsung Shop App

L’azienda sudcoreana però, non si limita solo allo sconto diretto sugli schermi. Samsung offre anche la possibilità di ottenere un ulteriore 5% di risparmio completando l’acquisto tramite la SamsungShop App. Si tratta di un incentivo in più per spingere le persone ad utilizzare la piattaforma mobile. Oltre agli sconti, continuano a essere disponibili tutte le modalità di pagamento flessibili offerte dall’omonimo marchio. Tra queste, il finanziamento a tasso zero in 30 rate, il pagamento tramite Klarna o PayPal senza interessi. Oltre alla possibilità di scegliere il metodo PagoDIL per dilazionare il pagamento in 3-12 rate senza costi aggiuntivi. Ma non è ancora tutto. In quanto Samsung garantisce anche la spedizione gratuita direttamente a casa. In più, la promo include anche un supporto post-vendita, rendendo l’acquisto più conveniente non solo in termini di prezzo ma anche di servizi aggiuntivi. Insomma, gli utenti interessati dovrebbero agire in fretta, poiché l’offerta scadrà a metà ottobre o fino ad esaurimento scorte. Quindi sbrigatevi prima che sia troppo tardi !