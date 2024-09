1Mobile lancia una nuova offerta per chi viaggia al di fuori dell’Unione Europea, chiamata “Extra World Weekly”. A soli 14,99€ a settimana, questa opzione offre 2GB di dati e 120 minuti di chiamate verso numeri italiani, da 27 Paesi diversi selezionati. Tra questi troviamo nazioni come Stati Uniti, Australia, Giappone e Turchia. La promo è pensata per chi si sposta spesso e desidera mantenere la propria connessione senza dover pensare sempre ai costi elevati del roaming. I minuti inclusi possono essere utilizzati per chiamare numeri fissi e mobili italiani, con tariffazione al secondo e senza costi di risposta. La promozione non si rinnova automaticamente. Quindi l’utente può attivarla solo quando ne ha realmente bisogno, evitando così pagamenti inattesi.

1Mobile: un piano versatile per tutti i clienti

Per attivare tale soluzione gli utenti dovranno digitare la stringa *11*917*0# sul proprio dispositivo. Oppure selezionarla direttamente dall’applicazione 1Mobile. Una volta attivata, i GB e i minuti saranno disponibili per 7 giorni. Se la promo viene attivata il 15 ottobre alle 10 del mattino, sarà valida fino al 22 ottobre alla stessa ora. Il traffico non utilizzato entro i sette giorni non è cumulabile. In più al termine dei MB o dei minuti inclusi verranno applicate le tariffe standard di roaming, variabili a seconda del Paese in cui ci si trova. Ma non vi preoccupate, un SMS informerà quando il traffico residuo è in esaurimento.

L’offerta Extra World Weekly può essere sottoscritta da tutti i clienti 1Mobile che abbiano un piano attivo, senza costi aggiuntivi per l’iscrizione. Il controllo del traffico residuo può essere fatto digitando un semplice codice o tramite l’applicazione 1Mobile. È possibile attivarla fino al 30 settembre 2024. Ma è bene notare che non sarà compatibile con dispositivi Blackberry. Una limitazione che l’operatore specifica chiaramente nelle condizioni contrattuali.

Insomma, si tratta di una proposta che è stata pensata per semplificare l’esperienza di chi viaggia spesso fuori dall’Europa. Un’opzione ideale per mantenere il controllo sui costi senza rinunciare a servizi di navigazione e comunicazioni affidabili.