Una giornata ricchissima di annunci e di novità per Xiaomi, dopo la presentazione della Xiaomi 14T Series, ecco arrivare ben 7 nuovi dispositivi che vanno ad accrescere il carnet di prodotti AIot ad oggi disponibili: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro, Xiaomi TV Max 1000 2026 e Max 85 2025, Xiaomi Buds 5, Xiaomi Smart Band 9 ed una versione più recente di Xiaomi Watch 2. Scopriamoli assieme.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro

Una coppia di robot aspirapolvere con l’X 20 Max da considerarsi come la soluzione potente ed intelligente, dotato di base all-in-one con sistema di lavaggio automatico del mop pad ad una temperatura particolarmente elevata (ma offre comunque la possibilità di personalizzare la stessa temperatura) e asciugatura ad aria calda in sole 3 ore. E’ presente il braccio mop estendibile, per raggiungere gli angoli più nascosti, potenza di aspirazione di 8000Pa, mop sollevabile per evitare di rovinare i tappeti, navigazione accurata, batteria da 5200mAh (per una autonomia di 120 minuti). Il prezzo di vendita è di 649,99 euro, in vendita dal 10 dicembre.

X20 Pro scende di potenza, raggiunge i 7000Pa con quattro livelli regolabili, anch’esso ha una batteria da 5200mAh, ma con autonomia di 160 minuti, include in confezione una stazione di svuotamento automatico (si svuota in soli 13 secondi), con pulizia automatica del mop. Il prodotto sarà in vendita dal 10 dicembre a 499 euro.

Xiaomi TV Max 100 2025 e TV Max 85 2025

Soluzioni per godere di una vera e propria esperienza home theater con display QLED, risoluzione 4K UHD ed il rispetto del 94% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate raggiunge i 144Hz, supportando Dolby Vision, Dolby Atmos, ma anche modalità filmmaker, HDMI 2.1 con VRR e AMD FreeSync Premum. Non manca l’IA potenziata, per prezzi di vendita in linea con le aspetattive: 1999 euro per Xiaomi TV Max 1000 2025 e 1299 euro per la versione da 85 pollici (in vendita entrambi prossimamente).

Xiaomi Buds 5

Cuffie che offrono un audio di livello premium, al cui interno trova posto un driver a doppio magnete da 11 millimetri, presentando anche certificazione Qualcomm apTX, Hi-Res Audio e regolazione Harman AudioEFX. Gli auricolari hanno cancellazione attiva del rumore, con modalità personalizzabili e AI per un suono perfetto in ogni ambiente (chiamate cristalline con vento fino a 12 m/s). La batteria ha una durata complessiva di 39 ore consecutive di utilizzo, le cuffie sono in vendita da oggi a 99,99 euro.

Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 offre una batteria da 233mAh, con utilizzo fino a 21 giorni, ben 150 modalità sportive, appoggiandosi su funzionalità avanzate sia per il monitoraggio del sonno che della salute, il tutto unito con un design estremamente elegante, ma anche una serie di accessori e di parti intercambiabili, atte a renderlo camaleontico ed adatto a tutti (come i 200 quadranti scaricabili e personalizzabili). Il prodotto è in vendita da oggi a 39,99 euro.

Xiaomi Watch 2

La gamma di smartwatch è oggi ampliata dalla versione Titan Gray di Xiaomi Watch 2, a cui si aggiungono funzionalità software aggiornate, come 10 quadrati divertenti o anche la modalità Pet Park, con la quale si vuole invogliare il consumatore a mantenersi in movimento, con la “scusa” di prendersi cura degli amici a quattro zampe. Il prodotto può essere acquistato da oggi al prezzo di 169 euro.