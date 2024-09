Xiaomi è pronta a lanciare il suo primo smartphone pieghevole compatto in Europa. Ovvero il Mix Flip, chi arriverà entro la fine di settembre. La conferma giunge direttamente dal CEO dell’azienda, Lei Jun, tramite il suo profilo ufficiale su X. Il nuovo dispositivo della casa cinese si prepara dunque a competere con modelli già affermati. Come il SamsungGalaxy Z Flip 6 e il Motorola RAZR 50 Ultra. Xiaomi Mix Flip ha debuttato in Cina il 19 luglio. Sarà uno degli ultimi arrivati nella categoria dei telefoni pieghevoli. Dotato di un display principale da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e un secondo schermo esterno da 4 pollici con risoluzione 1,5K. Entrambi AMOLED con refresh rate di 120Hz e compatibilità con HDR10+. Tale dispositivo promette un’esperienza visiva eccellente. La batteria da 4.780mAh supporta la ricarica rapida a 67Watt, garantendo un’ottima autonomia.

Xiaomi Mix Flip: altri dettagli e colorazioni disponibili

Il processore che alimenta lo smartphone è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Un octa-core che può raggiungere i 3,3GHz. Con 16GB di RAM e fino a 1TB di spazio di archiviazione, il nuovo pieghevole è dunque davvero potente. Oltre che estremamente versatile. Sul fronte fotografico, il dispositivo vanta una fotocamera principale da 50 mp. Alla quale si accompagna un teleobiettivo da 50Mp con zoom ottico 2x. Quando chiuso, la fotocamera è visibile e può essere utilizzata per scatti rapidi. La fotocamera frontale è da 32 Megapixel, supportata dalla tecnologia Dolby Vision HDR. Il comparto connettività è completo. Essa include WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC e compatibilità con 5G. Anche il prezzo è già stato ipotizzato. Si parla infatti di una cifra di partenza attorno ai 1.200€. Xiaomi Mix Flip sarà disponibile in tre colorazioni, bianco, viola e nero. Ma non è ancora chiaro se le opzioni saranno le stesse anche per il mercato europeo. Dunque non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose.