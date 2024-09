Truffa con PHISHING: basta questo messaggio a svuotare il conto

Da giorni circola la voce di una nuova truffa sul web, la quale purtroppo avrebbe a che fare con il mondo del criptovalute. Ovviamente non sono queste ultime a fornire motivo di preoccupazione, ma il messaggio che vuole in ogni modo derubare le persone sfruttando questo tema.

Truffa nuova e problemi vecchi: il nuovo messaggio ha fregato le persone in pochi minuti

Il messaggio in basso parla di un wallet non verificato e che necessita dunque dell’inserimento dei dati per essere reso operativo. Questo è un trucco per rubare i dati ai poveri utenti e all’occorrenza anche i soldi. Ecco il testo in lingua madre:

“Dear customer,

Our system has shown that your Ledger Wallet has not yet been verified. This verification can be done easily via the page below.

All unverified accounts will be suspended on Friday, September 28, 2024. We’re sorry for any inconvenience we cause with this, but please keep in mind that our intention is to keep our customers safe and happy.

Thank you for your understanding.

Verify your wallet

If the button above doesn’t work, try the page below.

CLICK HERE“.

Questo messaggio è praticamente una trappola per tutti gli utenti che in un modo o nell’altro gestiscono un wallet contenente delle criptovalute. I truffatori infatti, diffondono questo testo proprio con la speranza che qualcuno creda di avere qualcosa da fare o qualcosa da sistemare sul suo portafoglio virtuale. Spesso, magari sovrappensiero, le persone non capiscono che si tratta di un inganno e proseguono col cliccare dove noi abbiamo provveduto ad eliminare il link inserito dai truffatori.

In questo modo, si finisce per concedere l’accesso al proprio wallet reale e soprattutto i propri dati personali a sconosciuti che di certo non ne faranno un buon utilizzo. Fate quindi molta attenzione e verificate sempre il mittente di una e-mail per capire di cosa si tratta.