Purtroppo stanno per arrivare ancora brutte notizie per alcuni clienti di rete mobile del noto operatore telefonico italiano Vodafone. Per il mese di ottobre 2024 è infatti previsto l’arrivo di nuove rimodulazioni ed aumenti che riguarderanno per l’appunto alcune offerte di rete mobile dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, ad ottobre in arrivo nuovi aumenti per alcune offerte di rete mobile

Per il mese di ottobre 2024 sono previsti nuovi aumenti e rimodulazioni per alcune offerte di rete fissa del noto operatore telefonico italiano Vodafone. Questi ultimi, secondo quanto è stato comunicato, saranno applicati a partire dalla giornata del prossimo 26 ottobre 2024. L’importo di questi aumenti potrebbe variare e potrebbe arrivare ad un massimo di 3,99 euro in più al mese.

Come spesso succede, gli utenti potranno comunque decidere se accettare queste rimodulazioni o se recedere dal contratto. In questo caso, se verrà fatta apposita comunicazione entro il 25 novembre 2024, non sarà previsto alcun costo di penale né alcun costo di disattivazione. Per comunicare la disdetta, si potranno scegliere vari modi, fra cui: recarsi presso i negozi dell’operatore Vodafone, inviare una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivere una PEC all’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it, chiamare il Servizio Clienti al numero 190 oppure il numero 42590.

Per il momento, sul sito ufficiale dell’operatore non è presente la comunicazione di queste rimodulazioni. L’operatore telefonico Vodafone, però, ha già cominciato ad inviare una apposita comunicazione agli utenti che saranno coinvolti tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Comunicazione importante – Modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato dal rinnovo successivo al 26/10/2024 il costo della tua offerta attiva su questa SIM aumenta di 3,99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali né costi entro il giorno 25/11/2024 con causale “modifica condizioni contrattuali” via raccomandata A/R, pec, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590.”