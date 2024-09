Per gli amanti dello sport, TIMVISION continua a offrire pacchetti scontati, validi ancora per pochi giorni. La recente Promo Flash propone piani che partono da 19,99€ al mese per i primi tre mesi. Questi pacchetti includono anche servizi di streaming molto apprezzati. Come DAZN Standard o Plus, insieme a Infinity+ e Disney+ con pubblicità. Dopo il periodo promozionale, i prezzi mensili variano a seconda del piano scelto. Si passa a 34,99€ al mese per il pacchetto Calcio e Sport e a 42,99€ per l’offerta Gold. Queste opzioni sono ideali per chi desidera seguire lo sport e godere di contenuti di intrattenimento di alta qualità. L’offerta Plus consente anche di guardare DAZN su più dispositivi collegati a reti diverse. Promettendo in questo modo una maggiore flessibilità.

Sconti su Disney+ e Netflix e noleggio TIMVISION Box

I nuovi abbonamenti annuali, con pagamento suddiviso in 12 rate mensili, restano attivabili fino al 28 settembre 2024, salvo ulteriori proroghe. È bene ricordare che queste soluzioni si rinnovano automaticamente ogni anno. A meno che il cliente non scelga di disdire l’abbonamento entro il termine stabilito. La disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento, ma sarà valida solo al termine dell’anno di abbonamento.

Oltre ai contenuti sportivi, TIMVISION offre la possibilità di passare a piani più completi di Disney+ e Netflix, a partire da 3€ al mese. Per chi desidera uno streaming di qualità superiore, è possibile attivare opzioni per passare ai piani

Premium. I quali includono streaming in 4K UHD e audio Dolby Atmos. Coloro che scelgono queste opzioni godranno di prezzi promozionali fino al 31 dicembre 2024. Dopodiché saranno applicate le tariffe standard.

In più, il TIMVISION Box è sempre incluso nelle offerte. Ma per chi desidera un’esperienza audio di alto livello, è disponibile il TIMVISIONBox Atmosphere a noleggio. Gli interessati possono ottenere i primi sei mesi gratuiti, dopodiché il costo sarà di soli 5€.