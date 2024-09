Truffa molto difficile da scoprire: il messaggio che prosciuga la carta di credito

La truffa che sta girando in queste ore è davvero terribile in quanto sembra essere veramente un messaggio spedito da una ragazza. Non c’è alcun invito, nessun tipo di conoscenza: si tratta solo di un inganno finalizzato a derubare le persone. Purtroppo si tratta di un tranello ormai utilizzato da tempo.

Inserendo il proprio nome, cognome, codice fiscale, la mail e tanto altro, gli utenti non si rendono conto di regalare le proprie generalità a qualcuno di sconosciuto. Ci sono poi utenti che ci cascano con tutte le scarpe: credendo di sottoscrivere degli abbonamenti premium, inseriscono anche i loro dati delle carte di credito. In basso ci sono degli esempi di messaggi che stanno girando in queste ore, fate molta attenzione.

Con un messaggio truffa, le persone cascano ai piedi di una finta donna, ecco cosa succede

È proprio questo in basso il messaggio che sta mandando le persone in paranoia in queste ore. La truffa effettivamente lascia credere di aver conosciuto una bella donna e il tutto acquisisce ancora più familiarità nel momento in cui si utilizzano per davvero dei siti di incontri. Fate molta attenzione a questo messaggio e non fidatevi dei link contenuti al suo interno:

“Voglio davvero conoscerti, mi chiamo Jensen.

La gente dice che sembro molto più giovane della mia età. Sono davvero lusingato quando le persone lo fanno.

L’unico segreto che ho è che mi assicuro sempre di divertirmi a letto almeno una volta alla settimana.

Puoi prendere un giorno alla settimana dalla tua vita per venire da me? E passeremo questa giornata come se domani il pianeta scomparisse dalla sua orbita.

Per rispondere alle tue e alle mie domande, incontriamoci nella chat del mio profilo.

Il mio nickname nella ricerca è Jensen-blondie0, lì vedrai le mie foto.

Ti auguro un buon umore, il tuo Jensen“.