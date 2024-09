Nel corso degli anni, la tecnologia e l’introduzione dell’intelligenza artificiale in molti settori che circondano la nostra quotidianità hanno consentito di migliorare e semplificare molti processi. Nel campo dell’automobilismo, l’introduzione dell’intelligenza artificiale potrebbe aiutare ulteriormente i costruttori nella costruzione delle nuove vetture. A tal proposito, la casa automobilistica Stellantis ha deciso di utilizzarla con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei propri stabilimenti.

Proprio in occasione della Factory Booster Day di Stellantis è stata colta l’occasione per proporre nuove idee innovative per ottimizzare la produzione. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su quello che Stellantis ha in mente di realizzare per offrire il meglio della tecnologia ai propri utenti.

Stellantis: intelligenza artificiale per la produzione di auto

Grazie alla collaborazione con partner produttivi, la casa automobilistica Stellantis ha nel corso degli ultimi anni ottenuti risultati davvero eccellenti. Non a caso, l’introduzione e l’utilizzo della tecnologia ha consentito di portare avanti processi produttivi inevitabilmente migliori che hanno, conseguentemente, portato il costruttore a risultati ottimali. Tra i vantaggi non possiamo non citare riduzione dei costi di trasformazione, riduzione del consumo energetico e aumento della qualità.

Inoltre, è importante sottolineare che le innovazioni presenti nelle scorse edizioni della Factory Booster Day hanno consentito di avere vantaggi anche per quanto riguarda la rapidità e la sicurezza. Tutto grazie all’uso avanzato di tecnologie basate su cloud, intelligenza artificiale e visione 3D.

Visti i grandi risultati finora raggiunti, Stellantis punta ad azzerare le emissioni entro il 2038 e di ridurre i costi di produzione del 40% già entro il 2030. Per chi non lo sapesse, Stellantis utilizza l’Autodesk Construction Cloud, una piattaforma cloud che si occupa della gestione delle diverse fasi che interessano il processo produttivo. Non meno importante la guida robotica con AI, presentata da Stellantis nel 2021, che tramite l’utilizzo di sistemi di visione 3D regola i movimenti dei robot. Processo che consente di ottimizzare l’installazione del gruppo propulsore. Dunque, l’obiettivo del costruttore è quello di portare avanti l’uso di tecnologie innovative per migliorare la produzione delle vetture.