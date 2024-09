La Lancia Ypsilon HF, prossima all’uscita, si appresta a diventare una delle auto più potenti di sempre. Il modello di punta della serie sportiva raggiungerà infatti una potenza di 280CV, superando le stime iniziali che parlavano di 240CV. L’utilizzo della piattaforma CMP, condivisa con Alfa Romeo, permette di migliorare prestazioni e innovazione tecnologica. Garantendo così una gestione ottimale delle risorse all’interno del gruppo Stellantis. Questa sinergia evidenzia il legame tra i vari brand del gruppo. Permettendo alla Ypsilon HF di competere nel mercato delle vetture elettriche ad alte prestazioni.

Ritorno alle competizioni con la Ypsilon Rally 4 HF

Il modello avrà una serie di batterie da 54

kWh e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Un risultato notevole per un’auto di questo tipo. Le sospensioni modificate, insieme al differenziale Torsen anteriore e al sistema frenante potenziato, offrono un’esperienza di guida sportiva altamente superiore. Anche l’assetto ribassato e la carreggiata allargata contribuiscono al miglioramento delle prestazioni su strada. Ulteriori dettagli tecnici saranno svelati prossimamente. Ma le aspettative sono già molto alte.

Il rilancio del marchio Lancia passerà anche attraverso il motorsport. In particolare attraverso il debutto della Ypsilon Rally 4 HF nel 2025. Questa versione da corsa sarà alimentata da un motore a benzina 1.2 turbo tre cilindri da 212CV, progettato per competere nella categoria Rally 4. Sviluppata in collaborazione con il campione Miki Biasion, la YpsiloRally 4HF ha già completato un test di successo sul circuito di Balocco. Durante il quale è stata guidata dall’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.

Insomma, il ritorno di Lancia nelle competizioni rappresenta un tassello importante nella strategia di rilancio del brand. In quanto sottolinea l’impegno del gruppo nel voler ritornare ai vertici delle competizioni sportive. La Ypsilon Rally 4 HF si preannuncia così come un’opzione vincente per gli appassionati di rally. Ciò grazie alle sue prestazioni promettenti e alla tecnologia avanzata impiegata nello sviluppo.