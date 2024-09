iPhone 16 Pro: problemi con la reattività del touchscreen

Un numero crescente di proprietari di iPhone 16 Pro ha iniziato a lamentare problemi di reattività del touchscreen. Di certo non si aspettavano il sorgere di problematiche tanto presto. Molti utenti però hanno segnalato che tocchi e scorrimenti vengono ignorati in modo intermittente. I gesti non letti dal touch rendono difficile eseguire operazioni di base come la digitazione o la navigazione tra le app. Le prime indagini sembrano puntare a un bug software legato all’algoritmo di rifiuto dei tocchi accidentali di iOS.

Questo sistema dell’iPhone, progettato per evitare tocchi non voluti, sembra diventato troppo sensibile. Il problema si verifica maggiormente quando il dito degli utenti riposa vicino ai bordi dello schermo. Ad esempio come quando lo si ha nell’area vicino al Camera Control. In realtà, tuttavia, pare che tutte e quattro le estremità del display risultano influenzate. È chiaro che un bug del genere può compromettere l’esperienza d’uso complessiva dell’iPhone 16 Pro.

Aggiornamento per il Bug dell’iPhone

Molti utenti si chiedono se Apple sarà in grado di risolvere il problema con un semplice aggiornamento software per l’iPhone. I malfunzionamenti si manifestano sia sugli iPhone con iOS 18 che con la versione beta di iOS 18.1. Questo quindi suggerisce la natura del problema non sia legata all’hardware.

Un aspetto interessante è che l’anomalia non si presenta quando l’iPhone è bloccato. Essa Appare solo quando viene sbloccato e utilizzato per navigare tra le app o nella schermata principale. Questo evidenzia ulteriormente la possibilità di un problema a livello di sistema operativo. Gli utenti hanno anche notato che il problema è più pronunciato quando il dispositivo viene utilizzato senza custodia. Ciò accade probabilmente a causa del contatto involontario con i bordi sottilissimi dello schermo. Per adesso, molti proprietari di iPhone 16 Pro stanno aspettando una soluzione rapida da parte di Apple, che potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS. Quanto dovranno aspettare prima che l’esperienza d’uso torni fluida?