Un flop così clamoroso come quello registrato dal videogioco rilasciato da suoni lo scorso 23 agosto, Concord, difficilmente potrà essere battuto da un altro titolo e sicuramente resterà nella memoria dei molti per parecchio tempo, tutti infatti sono rimasti molto sorpresi che un titolo che godeva di un publisher come PlayStation abbia avuto un flop del genere, un altro elemento di sorpresa è stato rappresentato anche dalla volontà di Sony di procedere comunque al suo sviluppo, nonostante già la beta non avesse mostrato particolare entusiasmo da parte degli utenti.

Ciò che più di tutto però, a sorpreso la community riguarda il prezzo di sviluppo di questo gioco cancellato poi dopo appena due settimane dal lancio, le ultime indiscrezioni infatti hanno parlato di ben 400 milioni di dollari, una cifra a dir poco impressionante che finora non è mai stata utilizzata per nessun videogioco, dettaglio che ha fatto scaturire molti dubbi a riguardo e che ha messo l’attenzione di tanti esperti del settore sulla questione.

In molti non sono convinti

Christopher Dring di gameindustry.biz si è espresso in merito al budget ipotetico usato per Concorde, esprimendo che nessun gioco può avere un budget di sviluppo di tale portata, soprattutto quel titolo dal momento che non ha nemmeno avuto spese particolarmente rilevanti per il marketing, a quest’ultimo si è accodato anche Tom Warren che sostiene come basterebbe confrontarsi con i numeri di Probably Monsters, team che ha collaborato allo sviluppo del videogioco, per capire che tale cifra è priva di ogni logica.

Insomma sembra proprio che la cifra inizialmente trapelata online non sia realmente tale, attenzione però ciò non rende il flop meno grave, dal momento che si parla comunque di cifre milionarie che sono state letteralmente prese e bruciate al vento, cosa che indubbiamente costituisce un danno economico per Sony non di poco conto.