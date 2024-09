Iliad: ecco 250 GIGA in 5G ma non solo, ci sono 3 offerte

Con tanta buona volontà, oggi i gestori riescono a fornire agli utenti sempre un motivo in più per arrivare a cambiare utenza. Diverse esperienze hanno infatti dimostrato che ad oggi non è più difficile come un tempo lasciare da parte il proprio provider di fiducia. Stando a quanto riportato sono sempre di più gli utenti che optano per un cambio di gestore improvviso, anche trovandosi bene. Quello che va ad influire è ciò che offrono le altre realtà, molto spesso meno costose e soprattutto con più contenuti dalla loro parte. A spuntarla su tutti, soprattutto durante gli ultimi tre anni, sono stati i gestori virtuali artefici di una vera e propria ascesa verso il trono. Diverse aziende riescono ad avere oggi una cerchia di utenti molto vasta, tutte con una sola proposta che regna: prezzi bloccati per sempre. Tutto ciò non può essere garantito da operatori, come ad esempio TIM e Vodafone, aziende che infatti sono sottoposte alle rimodulazioni tanto temute dal pubblico. Tra queste però, spuntarla sembra essere ancora una volta Iliad, forte delle sue tre offerte attualmente presenti sul sito.

Tutte appartenenti alla stessa gamma, ovvero quella delle famose Giga, le promo in questione costano pochissimo e durano per sempre senza mai cambiare.

Iliad continua: il percorso si divide in tre, ecco le Giga

Non serve molto per andare a fare un giro sul sito ufficiale di Iliad, dove sono disponibili tre offerte top. Le Giga offrono tutte minuti senza limiti per telefonare tutte le numerazioni esistenti ed SMS senza limiti da inviare a tutti.

La Giga 120 è famosa per garantire 120 giga in 4G ogni mese a 7,99 € per sempre. Segue la Giga 180, ripristinata proprio questo mese con un prezzo di 9,99 € al mese per sempre e con 180 giga in 5G. Si chiude con la famosa promo Giga 250: questa include 250 giga in 5G per 11,99 € al mese.