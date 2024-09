Iliad: la GIGA 180 5G è tornata e costa pochissimo

Sono tre le offerte che stanno rendendo giustizia al grande percorso di Iliad dell’ultimo periodo. L’azienda, che durante lo scorso mese di giugno ha compiuto il suo sesto anno in Italia, vuole dare ancora una volta modo agli utenti che non ci hanno mai creduto di poter cambiare idea. Effettivamente tutto questo può accadere in queste settimane, in quanto sono disponibili tre offerte straordinarie che fanno parte della stessa gamma che è quella delle Giga.

Dando uno sguardo al sito ufficiale del famosissimo gestore, si può capire quanto sia conveniente sottoscrivere una delle sue offerte. Effettivamente Iliad questa volta propone tre soluzioni molto simili tra loro, ma che hanno modo di soddisfare ogni esigenza diversa. In basso ci sono tutti i dettagli.

Iliad massacra la concorrenza e propone le sue nuove Giga, ecco fino a 250 giga in 5G

La prima offerta in questione è quella che è ritornata proprio pochi giorni fa, ovvero la Giga 180. Al suo interno c’è il 5G gratis ogni mese per la connessione ad Internet, il tutto con 180 giga disponibili. Non possono mancare ovviamente minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numerazione in Italia e in Europa. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

A completare il percorso, ci pensano le altre due offerte, la minima e la massima. La prima è la Giga 120, un’offerta con cui Iliad intende far risparmiare i suoi utenti, siccome costa solo 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno i 120 giga sono in 4G ogni mese e ci sono anche qui minuti ed SMS senza limiti. A concludere il percorso, ci pensa l’offerta imbattibile già disponibile da un paio di mesi, ovvero la nuova Giga 250. Questa al suo interno vanta minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 250 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo è di 11,99 € al mese per sempre.