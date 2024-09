Con l’arrivo del periodo autunnale, tutti i provider telefonici italiani sono in fermento dal momento che stanno piano piano aggiornando i loro cataloghi di offerte per rinnovare le promozioni presentate al pubblico e ovviamente invogliare una maggiore sottoscrizione di abbonamenti che sicuramente male non fa.

Si tratta senza alcun dubbio di una vera e propria competizione, dove ogni provider vuole dire la sua per cercare di ritagliarci una fetta del mercato ben strutturata in grado di garantire degli incassi certamente di livello, ecco comunque perché i cataloghi vengono aggiornati periodicamente con promozioni, pensate per accontentare un po’ tutti.

Tra questi provider, ovviamente spicca il nome di Fastweb che tra l’altro è stata eletta per la quarta volta la compagnia telefonica con la rete Internet più veloce d’Italia, per l’arrivo dell’autunno ha deciso di rimettere online una delle sue promo più famose e amate dagli utenti, scopriamone insieme.

Tutto incluso a 7,95 euro

Ebbene sì, avete capito perfettamente, Fastweb ha rimesso online la promo che a 7,95 € al mese vi garantirà 150 GB di traffico dati in connettività 5G di Fastweb abbinati a minuti limitati verso fissi e mobili nazionali e 100 SMS, incluso nel prezzo avrete poi anche la spedizione della Sim gratuitamente o l’attivazione gratis della eSIM, si tratta di una promo decisamente conveniente che Fastweb ripropone spesso dal momento che risulta molto gradita all’utenza.

Se siete interessati per attivare la promozione, vi basterà recarvi direttamente sul sito ufficiale di Fastweb e potrete seguire l’intera procedura utilizzando come metodo di riconoscimento SPID, così facendo abbrevierete di molto i tempi burocratici per la registrazione di tutti i vostri dati e potrete dunque sfruttare in breve tempo la vostra nuova promozione.

Sicuramente si tratta di una promo davvero conveniente dal momento che quel quantitativo di dati in 5G difficilmente si trova ad un prezzo così contenuto.