Indubbiamente il Samsung Galaxy S24 è lo smartphone più richiesto dal pubblico italiano, secondo forse solo all’iPhone, un dispositivo capace di mettere a disposizione a tutti gli effetti il meglio del meglio della tecnologia, ad un prezzo complessivamente accessibile ed accettabile.

Le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, considerando che può raggiungere 147 x 70,6 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 167 grammi. Il processore, purtroppo, non è il tanto decantato Qualcomm Snapdragon, ma il Samsung Exynos 2400, accoppiato con GPU Xclipse 940, ed una configurazione che si conclude con 8GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (non espandibili con microSD). Nulla toglie al display, un ottimo componente da 6,2 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel, con 416 ppi, è un Dynamic AMOLED 2X che offre anche un refresh rate di 120Hz, con alle spalle 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Solo con questo canale Telegram potrete avere ogni giorno le offerte Amazon gratis e tutti i migliori codici sconto in eslcusiva.

Samsung Galaxy S24: quanto costa oggi su Amazon?

Quanti di voi hanno sperato di poter acquistare un Samsung Galaxy S24, ma non hanno mai davvero compiuto il grande passo? scommettiamo molti di più di quanti lo vorrebbero ammettere, per questo motivo oggi parliamo a voi, con una promozione da non perdere assolutamente: il suo costo effettivo è di soli 669,90 euro, con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato. Approfittatene subito a questo link.

Ciò che contraddistingue il Galaxy S24 di Samsung dalla massa è anche un comparto fotografico di tutto rispetto, composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 10 megapixel. Il tutto porta a registrare video in 8K a 30fps, con anche una batteria comunque da 4000mAh.