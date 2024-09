Il segmento dei monitor da gaming sta riducendo sempre di più il prezzo di vendita dei propri prodotti, data comunque l’ampia disponibilità a disposizione dei consumatori, in questi giorni su Amazon potete approfittare di MSI G255PF E2, un dispositivo con diagonale da 24,5 pollici, trattasi di un IPS LCD con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), che può raggiungere un refresh rate di 180Hz, così da garantire la massima fluidità in fase di utilizzo al consumatore finale.

Il supporto della gamma cromatica è decisamente ampio, infatti può coprire il 99% della sRGB, dimostrando comunque anche un’ottima dotazione nella parte posteriore: dovete sapere essere presenti sia DisplayPort 1.2a che HDMI 2.0b, così da garantire la massima versatilità in fase di utilizzo, aprendo a tutti gli effetti le porte verso anche le console, e non solo i notebook.

MSI: il monitor da gaming è economico su Amazon

Un prezzo davvero ridicolo vi attende sull’acquisto di un monitor MSI di ultima generazione, infatti la promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni prevede la possibilità di mettere le mani sul prodotto elencato nel nostro articolo a soli 149,99 euro, con un risparmio del 20% sul listino originario, in genere sui 200 euro circa. Aprendo questo link d’acquisto, troverete un prezzo mediano di 170,27 euro, ciò va ad indicare a tutti gli effetti il valore in media in cui è stato distribuito nel periodo corrente.

Ciò che caratterizza e contraddistingue il prodotto è la possibilità di venire facilmente ruotato, ciò sta a significare che il consumatore potrà utilizzare lo stesso monitor sia in orizzontale che in verticale, senza alcuna difficoltà. In parallelo, segnaliamo comunque che la stessa base di appoggio permette di regolare altezza di 130 millimetri, rotazione sull’asse verticale di 30 gradi e su quella orizzontale una inclinazione da -5 a 20 gradi.