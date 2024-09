CoopVoce, la EVO 200 ora costa meno: eccola con un REGALO

I gestori virtuali sono diventati oggi famosissimi per via delle loro grandi opportunità, o meglio di quelle che offrono al pubblico. Diversi utenti hanno cambiato totalmente idea rispetto al passato, mettendo di nuovo in discussione i loro gestori di sempre, quelli che oggi sarebbero disposti a cambiare senza pensarci troppo. Proprio in queste situazioni si insinuano i gestori virtuali più forti, ai quali pian piano hanno messo su delle vere e proprie fortezze invalicabili per qualsiasi forma di concorrenza. Ovviamente ci sono tanti nomi di rilievo da prendere in esame, tutti in grado di rendere la situazione molto più conveniente ed allo stesso tempo stracolma di contenuti. Più utenti stanno valutando un provider in particolare, o meglio CoopVoce che con le sue offerte mobili che durano per sempre allo stesso prezzo sta riuscendo a dominare su tutti.

Da diverso tempo, infatti, le soluzioni del gestore virtuale in questione stanno richiamando l’attenzione di più persone, le quali adesso si sono decise a sottoscriverne una. Sul sito ufficiale di CoopVoce in questo momento c’è un’offerta degna di nota che in tanti hanno notato e che era già disponibile tempo addietro. La EVO 200 è ritornata e questa volta per soddisfare anche chi l’ultimo mese che fu disponibile non restò soddisfatto.

CoopVoce: le migliori promo si inchinano alla EVO 200, ecco i dettagli

All’interno dell’offerta migliore di CoopVoce, che è la nuova EVO 200, ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e 200 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre e non ci sono limitazioni: tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore possono sceglierla.

Tra tutte le offerte migliori disponibili, quella di CoopVoce è una delle più invitanti anche perché c’è una promozione attiva. Chi sceglie la nuova EVO 200 entro il prossimo 2 ottobre può infatti non pagare il costo di attivazione e avere il primo mese totalmente gratis.