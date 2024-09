TIM spara le sue offerte POWER: ecco 300 GIGA a partire da 6 EURO

Con un gestore potente come TIM, è davvero difficile pensare di avere carenze in merito alla qualità di rete. Oltre a questo, gli utenti devono capire che tutto è cambiato e dunque che anche questo gestore può offrire tanti contenuti per prezzi molto più ragionevoli.

Al momento vigono tre proposte solo per alcuni utenti: queste sono piene di giga e costano anche molto poco tutti i mesi.

TIM prova ancora a battere tutti: con le Power probabilmente ci riuscirà

Quando arrivano offerte così importanti, c’è sempre da prendere la palla al balzo. TIM con le Power vuole fare meglio della fine dello scorso anno e a quanto pare ci può riuscire senza troppi problemi. Tutte e tre le proposte messe a disposizione del pubblico, infatti garantiscono minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti. Qui in basso c’è l’elenco con tutte e tre le offerte Power. Come si può notare, sono questi i giga resi disponibili e i prezzi mensili:

Power Iron : 6,99 € al mese e 150 giga in 4G;

: 6,99 € al mese e 150 giga in 4G; Power Supreme Easy : 7,99 € al mese e 200 giga in 4G;

: 7,99 € al mese e 200 giga in 4G; Power Special: 9,99 € al mese e 300 giga in 5G.

Quando TIM lancia offerte di livello, lo si nota subito e queste Power lo sono eccome. Il grande vantaggio che si può ottenere sottoscrivendo queste promozioni mobili è quello di avere il primo mese praticamente gratis. Si cominceranno a pagare i prezzi illustrati solo dal secondo mese in poi. Gli utenti che inoltre gestiscono un’offerta del genere hanno tanti giga anche per l’estero. Con TIM è dunque molto semplice avere il meglio, e lo dimostrano le nuove Power. Queste però non possono essere sottoscritte da chiunque, in quanto il gestore intende attaccare da vicino solo alcuni operatori molto forti in questo momento. Da ricordare dunque che solo ed esclusivamente chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale può accaparrarsi una delle tre Power.