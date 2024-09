Evan Blass, noto leaker, ha condiviso su X un video davvero interessante per quanto riguarda le prossime uscite di Samsung. Si tratta di un unboxing ufficiale del nuovo Galaxy S24 FE. In questo modo gli utenti hanno ottenuto una panoramica sul nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana. Scopriamo quali sono le caratteristiche evidenziate da Blass con il suo unboxing.

Samsung Galaxy S24 FE: i dettagli emersi dall’unboxing

Il dispositivo presenta uno schermo più grande rispetto a quello del suo predecessore. Le dimensioni dovrebbero essere all’incirca 6,7 pollici. Mentre per il Galaxy S23 FE si trattava di 6,4pollici. Anche la batteria del nuovo smartphone risulta più capiente rispetto a quella presente sul suo predecessore. Quest’ultima è da 4.500 mAh. Mentre la batteria del nuovo smartphone sarà da 4.700 mAh. Il processore utilizzato è il Exynos 2400e nella sua versione potenziata.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, le fotocamere restano più o meno invariate tra i due modelli Samsung. La camera anteriore è da 10 MP. Quest’ultima è posizionata al centro del display, nel classico foto. Mentre per quanto riguarda le fotocamere posteriori si tratta di camere da 50MP + 12MP ultra– grandangolare. Inoltre, è presente un tele da 8MP. Quest’ultimo dotato di zoom ottico 3x.

Secondo le indiscrezioni emerse sembra che il nuovo smartphone Samsung verrà venduto in cinque colorazioni. Ciò significa che, rispetto ai rumor precedenti, è presente una variante in più. I colori in questione sono Mint, Gray, Blue, Graphite e Yellow.

Il nuovo Galaxy S24 FE di Samsung è in arrivo sul mercato. La sua presentazione è prevista insieme a quelle dei prossimi tablet Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra. Con l’arrivo della presentazione ufficiale dei nuovi smartphone verranno rilasciate ulteriori informazioni riguardo il nuovo modello e le sue caratteristiche tecniche. Per il momento sappiamo che lo smartphone Samsung presenta similitudini con il modello precedente, ma anche novità che lo rendono una novità interessante.