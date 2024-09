In queste ore, alcuni ex clienti di CoopVoce stanno ricevendo via SMS un’interessante proposta: l’offerta di rete mobile Evo 200 a 7,90 euro al mese, che include minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga di traffico dati. Nonostante nel messaggio non venga specificato, sia l’attivazione che il primo mese risultano gratuiti, permettendo ai clienti di iniziare a pagare solo dal secondo mese. Questa offerta è attivabile dal 5 settembre al 2 ottobre 2024, sia online che nei punti vendita Coop, confermando la volontà dell’operatore di attrarre un numero sempre maggiore di utenti.

L’incredibile offerta Evo 200 di CoopVoce e il suo bonus

L’Evo 200 promette un pacchetto vantaggioso, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, rendendola particolarmente allettante per chi desidera un piano senza limiti. Tuttavia, per beneficiare di questo sconto, è necessario richiedere la portabilità del numero, provenendo da qualsiasi altro operatore. Per i nuovi clienti che attivano un numero nuovo, è disponibile la versione standard a 9,90 euro al mese, ma senza i vantaggi del primo mese gratuito.

CoopVoce ha anche semplificato il processo di attivazione delle SIM, offrendo l’opzione di identificazione online tramite SPID, riducendo notevolmente i tempi di attesa per la verifica. Inoltre, l’operatore ha introdotto le eSIM, che consentono agli utenti di attivare un piano cellulare senza la necessità di una scheda fisica, un passo importante verso l’innovazione digitale.

Per i nuovi clienti, CoopVoce offre anche la Self SIM, disponibile nei punti vendita Coop, attivabile online in seguito. Solitamente, questa scheda ha un costo di 9,90 euro, ma con l’Evo 200 in promozione, i nuovi utenti ricevono un bonus di traffico telefonico, equivalente al costo della scheda, rendendo di fatto l’attivazione e il primo mese gratuiti.

Attualmente, CoopVoce opera sulla rete TIM 4G, con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dal marzo 2023, offre anche il servizio VoLTE, abilitato automaticamente sugli smartphone compatibili. Con tariffe competitive e una crescente attenzione alla digitalizzazione, CoopVoce si propone come un operatore innovativo nel panorama della telefonia mobile, pronto a soddisfare le esigenze dei propri utenti.