WhatsApp sta testando una nuova funzione che punta a migliorare ancora di più la privacy dei suoi utenti. Questa novità consente infatti di bloccare i messaggi provenienti da numeri non salvati in rubrica o sconosciuti. Tale funzionalità, per quanto utile, però, al momento, è disponibile solo per alcuni clienti Android. In particolare a coloro che utilizzano la versione beta. Ma spieghiamo meglio di cosa si tratta. Essa è pensata per ridurre i tentativi di spam e truffe. Pericoli che costituiscono un rischio crescente, soprattutto in quest’ultimo periodo. A differenza di un blocco totale, la nuova opzione filtra solo i messaggi da sconosciuti che vengono inviati ripetutamente. Evitando così di compromettere comunicazioni rilevanti provenienti da nuovi contatti. Per impostarla basta cliccare nel menù la voce “Privacy” per poi andare nella sezione “Avanzate” delle impostazioni.

La nuova era della privacy su WhatsApp

Si tratta di un aggiornamento che risulta particolarmente utile per chi riceve numerosi messaggi non richiesti, spesso provenienti da account non conosciuti. L’opzione permette quindi di migliorare l’esperienza d’uso generale dell’applicazione. In quanto protegge le persone da eventuali abusi senza impedire contatti importanti. I messaggi bloccati da account sconosciuti quindi, non influenzeranno più le prestazioni del dispositivo.

A tal proposito, è possibile che tutto ciò venga presto esteso anche a un pubblico più ampio. Ovviamente una volta conclusa la fase di test. Insomma, Il tema della privacy su WhatsApp è sempre più centrale, e tali cambiamenti ne sono una prova concreta. Ma non è finita qui. Oltre alla protezione da messaggi di sconosciuti, l’app ha già introdotto diverse opzioni per migliorare la sicurezza e la gestione delle comunicazioni. Ad esempio, funzioni come la crittografia end-to-end o la possibilità di nascondere informazioni personali sono già utilizzate oggi da milioni di persone.

Quindi non abbiate paura, con il controllo sempre attento di WhatsApp potrete continuare a godere di un’esperienza di messaggistica sempre più sicura e priva di interruzioni.