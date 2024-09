AMD si prepara al lancio delle sue nuove CPU di fascia alta dedicate al mondo dell’IA, parliamo delle Ryzen AI Max 300 di AMD, le quali avranno come nome in codice Strix Halo, arriveranno nel 2025 ma alcune info ci arrivano già ora grazie al noto leaker Golden Pig Upgrade Pack.

Questi nuovi SoC saranno dedicate nel dettaglio alla fascia di utenza creativa, saranno infatti a prestazioni top di gamma e godranno di design multi-chiplet con uno o due CCD Zen 5 (fino a 16 core) e un grande chiplet companion contenente una GPU di fascia alta (fino a 40 unità di calcolo RDNA 3.5), un controller di memoria con interfaccia LPDDR5X-8533 a 256 bit e capacità I/O.

Il bus di memoria ammonterà a 256bit in modo che le prestazioni della GPU non vengano limitate dalla larghezza di banda e in più la CPU allocherà fino a 96Gb alla GPU per consentire la migliore esecuzione di tutti i processi IA sempre molto affamati di memoria.

Tre possibili varianti

Al momento AMD avrebbe a cantiere tre possibili varianti diverse per quanto riguarda i SoC in questione:

AI Max+ 395 : a 16 core architettura Zen 5 e GPU RDNA 3.5: 2560 stream processor

: a 16 core architettura Zen 5 e GPU RDNA 3.5: 2560 stream processor AI Max 390 : a 12 core architettura Zen 5 e GPU RDNA 3.5: 2560 stream processor

: a 12 core architettura Zen 5 e GPU RDNA 3.5: 2560 stream processor AI Max 385: a 8 core architettura Zen 5 e GPU RDNA 3.5: 2048 stream processor

Non rimane da attendere per capire cosa deciderà di fare AMD per quanto riguarda le velocità di clock delle varie opzioni disponibili Soprattutto in merito il prezzo dei laptop sui quali saranno montati questi processori, indubbiamente non parliamo di prodotti economici dal momento che apparterranno alla fascia top di gamma ed enthusiast del mercato.

Questi processori arriveranno all’inizio dell’anno prossimo e faranno seguito a quelli di fascia medio bassa già in arrivo quest’anno e ai Ryzen 9000 che verranno lanciati durante il periodo autunnale del 2024, non c’è che dire la battaglia tra produttori sta per entrare nel vivo con l’arrivo dei nuovi prodotti di ultima generazione.