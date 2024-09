WhatsApp è sempre incline a cambiare in positivo. Tra le migliorie che sono state apportate nel tempo, non può che essere registrata anche la facoltà di proteggere i suoi utenti. Dal punto di vista della sicurezza infatti WhatsApp è una delle applicazioni migliori in assoluto e lo dimostrano i fatti che sono accaduti negli anni. Ora chi desidera un livello massimo di privacy deve affidarsi ad una famosa applicazione di terze parti.

WhatsApp: l’applicazione perfetta da scaricare si chiama Unseen

Pian piano le persone hanno capito sempre di più che WhatsApp poteva essere l’applicazione perfetta da tenere sempre a portata di mano. Effettivamente è proprio così: una piattaforma di messaggistica come WhatsApp va utilizzata a tutto tondo e per svariate funzionalità che offre, non solo per inviare i messaggi. In questo momento tutti si affidano al colosso anche per quello che riguarda la sicurezza, un aspetto primario quando si interagisce con questo tipo di applicazioni.

Sono molte le applicazioni di cui si parla ultimamente e che possono integrare WhatsApp a volte abolendo alcune delle sue funzioni. Dopo averne viste alcune, in alcuni casi in grado anche di spiare il prossimo, eccone una molto interessante.

L’altra applicazione di cui si parla un gran bene è Unseen. Chi ama avere un livello di privacy molto alto non può che affidarsi a questa soluzione, la quale infatti garantisce la possibilità di leggere tutti i messaggi di WhatsApp all’interno di un’altra piattaforma, senza aprire quella principale. È proprio così che il proprio ultimo accesso resta invariato. Non ci sarà quindi alcuna necessità di oscurarlo, in quanto i messaggi si potranno leggere ugualmente ma al di fuori e con l’aiuto di Unseen.

Ovviamente l’applicazione non ha alcun tipo di problema, in quanto non è legale al 100% almeno per adesso. Oltre a questo poi non ci sono prezzi da pagare siccome è gratuita.