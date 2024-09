WhatsApp e i filtri per i canali: più facile trovare ciò che interessa

WhatsApp è di certo l’app di messaggistica più usata al mondo, le altre possono solo soccombere. Batte tutte con oltre 2 miliardi di utenti e nonostante il suo primato, continua a sorprendere. Ogni piccola novità che viene introdotta sembra abbia lo scopo di rendere l’esperienza d’uso ancora più straordinaria e completa in ogni aspetto. L’ultima innovazione riguarda i canali. Trattasi di uno strumento che, pur essendo in crescita, non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale.

Ecco perché WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti esplorano i canali: i filtri per categoria. Quante volte ti è capitato di cercare un canale specifico, solo per trovarti davanti a un’infinità di risultati non pertinenti? Questa novità elimina quel problema, rendendo la ricerca molto più veloce e mirata. Immagina di voler seguire un canale sportivo. Prima, dovevi scorrere una lunga lista di risultati irrilevanti. Ora, con i nuovi filtri, puoi selezionare solo i canali legati allo sport e trovare esattamente ciò che ti interessa.

Come funzionano i filtri nuovi creati da WhatsApp

I nuovi filtri di ricerca sono stati introdotti nella sezione Esplora canali. Quando apri la tab “Aggiornamenti”, vedrai una lista di canali già seguiti e un’opzione per esplorarne di nuovi. Qui, le categorie faranno la differenza. Le nuove opzioni permettono di filtrare i canali per Intrattenimento, Sport, Notizie, Hobby, Business e altre aree.

Cosa cambia davvero? Adesso, quando cerchi un canale, non devi più perdere tempo tra risultati casuali. Ad esempio, se cerchi “Roma”, non troverai solo il canale della A.S. Roma, ma anche il Comune di Roma e le municipalizzate. Con i filtri, puoi selezionare la categoria “Sport” e trovare subito la squadra di calcio che ti interessa. Questo aggiornamento, già disponibile sulle app italiane, non richiede nemmeno un download. È stato attivato automaticamente, grazie a una modifica lato server. WhatsApp continua a migliorare l’esperienza utente, e questa novità sui canali promette di fare una grande differenza. Chi troverà più facilmente i suoi canali preferiti?