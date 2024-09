Dopo il lancio del nuovo tri-fold sembra che Huawei sia già alle prese con un nuovo dispositivo. A tal proposito, un recente leak ha svelato alcune informazioni relative al prossimo smartphone Mate 70. Prima di scoprire quali sono le novità emerse, è importante sottolineare che si tratta solo di supposizioni. Per avere la certezza sulle effettive specifiche tecniche del nuovo smartphone Huawei sarà necessario attendere una conferma.

Huawei Mate 70: specifiche tecniche emerse

Digital Chat Station ha condiviso alcune indiscrezioni riguardo la nuova serie di smartphone. Quest’ultime sono state condivise sulla piattaforma Weibo. Il dispositivo dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un display curvo su tutti i lati. Inoltre, sembra che lo schermo potrebbe essere più ampio rispetto ai suoi predecessori.

Per quanto riguarda il processore interno potrebbe essere realizzato da 5 nanometri. Ciò potrebbe portare ad un miglioramento per le prestazioni del dispositivo. Allo stesso tempo, potrebbe migliorare anche l’efficienza energetica, dettaglio che aumenta l’autonomia stessa dello smartphone Huawei.

Il dispositivo potrebbe possedere un riconoscimento facciale 3D. Un fattore particolarmente utile per garantire una maggiore sicurezza per l’intero sistema. Mentre per quanto riguarda il sensore dedicato alle impronte digitali verrà spostato. Non sarà più disponibile nella parte inferiore dello schermo, ma nel tasto di accensione. Lo smartphone presenterà, molto probabilmente, la tecnologia proprietaria XMAGE. Per il lancio del nuovo dispositivo però la funzione risulta migliorata.

Il comparto fotografico del prossimo smartphone Huawei Mate 70 presenterà un anello. Il sensore principale è da 50 MP. Inoltre, è anche disponibile un ultra-wide. Anche quest’ultimo è da 50MP. A completare l’assetto è un teleobiettivo, ma per il momento non è nota la risoluzione effettiva di quest’ultimo.

Al momento non è ancora nota una possibile data di lancio del prossimo smartphone Huawei. Considerando quanto emerso però è possibile ipotizzare che il dispositivo potrebbe essere rilasciato entro l’anno. Non resta che attendere la presentazione sul mercato del prossimo Huawei Mate 70.