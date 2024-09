Euronics: le MIGLIORI offerte tech a portata di pochi clic

Prezzi stracciati solo da Euronics per la vostra gioia

Siete alla ricerca di un affare che non potete rifiutare? Le occasioni da Euronics sono davvero eccezionali! Avreste mai pensato di acquistare una TV Samsung 75″ 4K a soli 799€? E se preferite dilazionare il pagamento, potete sfruttare l’opzione delle rate senza interessi da 39,95€ al mese. Un’offerta così non la troverete altrove! E per chi cerca il occasioni per la casa, vi consigliamo di approfittare ora del pacchetto lavatrice + asciugatrice Samsung a soli 1.098€! Un’occasione unica per chi vuole combinare due azioni solitamente noiose e non sforzarsi.

Siete alla ricerca di uno smartphone? Da Samsung Galaxy S24 a 869€, all’iPhone 15 a soli 799€, fino ai marchi più alternativi come Xiaomi, HONOR o OPPO, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Non finisce qui: se avete bisogno di una stampante, Euronics vi offre una Canon al prezzi stracciato di 49€ oppure anche una Brother per usi più professionali alla bellezza di 169€. E non dimenticate le rate a tasso zero che vi permettono di dilazionare ogni acquisto in 20 comodissime rate senza spese aggiuntive che sicuramente renderanno la spesa molto meno pesante. Quindi, cosa aspettate? Visitate Euronics e scoprite tutte le offerte del momento! Risparmiare non è mai stato così semplice, andate sul sito web.