Vodafone Silver a 7 EURO al mese: ci sono fino a 200 GIGA

Per Vodafone è diventato un gioco da ragazzi riprendersi il palcoscenico della telefonia mobile ultimamente. Il colosso ci sta riuscendo con due delle sue migliori offerte dell’ultimo periodo.

Per chi non se ne fosse accorto, infatti sono ancora disponibili le famosissime Silver, soluzioni che hanno prezzi molto accessibili e qualità da vendere.

Vodafone continua con le Silver, ci sono anche delle promo attive

Con un colpo di coda, Vodafone è riuscita a riprendersi i suoi utenti, anche se comunque c’è voluto un po’ di tempo. L’azienda colorata di rosso esprime tutto il suo potenziale, mettendo a disposizione del pubblico le due Silver, entrambe con minuti senza limiti e 200 SMS.

Si parte da un prezzo di soli 7,99 € al mese per l’offerta che garantisce 100 giga in 4G. A terminare il computo è l’ultima Silver, quella da 150 giga in 4G che costa 9,99 € al mese.

Più volte si è parlato di quanto fossero invitanti le offerte di Vodafone, ma non tutti sanno che a sottoscriverle possono essere solo alcuni utenti. L’azienda anglosassone ha scelto infatti di lottare contro la concorrenza più spietata, quella che al momento detiene la leadership assoluta: stiamo parlando di Iliad e dei gestori virtuali. Il campo è ristretto, infatti solo agli utenti che provengono da queste realtà, solo loro potranno scegliere una delle due Silver.

Oltre a questo aspetto però c’è anche una doppia promozione che Vodafone rende disponibile, sia per ottenere più giga, che per pagare meno il primo mese. La prima comprende la possibilità di aggiungere alle due offerte appena illustrate ben 50 giga in più ogni mese. Tutto quello che bisogna fare è solo ed esclusivamente scegliere gratuitamente il servizio SmartPay, il quale consente di effettuare la ricarica dal conto corrente senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda invece lo sconto del primo mese, bisogna solo scegliere un’offerta e i primi 30 giorni costeranno 5 €.