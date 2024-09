Vodafone: le Silver hanno tutto, costano solo 7 EURO al mese

Per Vodafone è diventato ormai un vero e proprio giochetto da ragazzi battere la concorrenza, siccome sa cosa fare in ogni frangente. Il gestore colorato di rosso ha deciso di ripristinare delle offerte del passato che sanno di convenienza, qualità e quantità.

Manco a dirlo, anche durante la fine di questo mese di settembre sono disponibili le famosissime Silver. Sono due le offerte che fanno parte della gamma e che includono al loro interno quasi gli stessi contenuti ma con significative differenze.

Vodafone batte la concorrenza e lo fa con due offerte della gamma Silver

Dopo aver visto quelle del passato, ecco le nuove Silver di Vodafone. La prima delle due costa 7,99 € al mese e permette di avere mensilmente minuti senza limiti, 200 SMS e 100 giga in 4G. La seconda è praticamente uguale ma costa 9,99 € ogni mese e garantisce 150 giga in 4G per Internet ogni giorno.

Con le grandi opportunità che Vodafone propone nessuno si aspetterebbe ancora di più ma invece è questo il caso. L’azienda colorata di rosso ha deciso di sorprendere i suoi utenti e anche la concorrenza garantendo praticamente il primo mese in sconto. Tutte le offerte appena citate, infatti solo per i primi 30 giorni possono costare solo 5 €. Il prezzo pieno si comincia a pagare a partire dal secondo mese in poi. Oltre a tutto questo, poi c’è anche la possibilità di pagare le offerte mobili con SmartPay incluso nel prezzo, ovvero il servizio di ricarica gratuita che prende il credito direttamente dal conto corrente.

Scegliendo questa soluzione, gli utenti che sbarcano in Vodafone possono avere a disposizione altri 50 giga in regalo da aggiungere a quelli presenti nelle offerte scelte. Bisogna ricordare poi che Vodafone ha ristretto il campo e vuole che solo coloro che provengono da gestori come Iliad e quelli virtuali possano scegliere le sue nuove Silver.