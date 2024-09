Siamo ormai arrivati alla fine del mese di settembre 2024 e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano si stanno preparando per aggiornare i propri cataloghi di offerte. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo, prima della fine del mese, ha comunque deciso di continuare a proporre numerose offerte di rete mobile estremamente convenienti ed interessanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, per fine settembre ancora disponibili tante super offerte

Per questa fine del mese il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre sul proprio sito tantissime offerte di rilievo. Come già accennato j apertura, i vari operatori telefonici in Italia si stanno preparando per aggiornare il proprio catalogo, ma questo non vieta a Kena Mobile di continuare a proporre per qualche altro giorno alcune delle sue offerte più interessanti.

Una di queste è sicuramente l’offerta di rete mobile denominata Kena 5,99 Promo 100. Con quest’ultima, in particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo da sostenere per questa offerta è di soli 5,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il primo rinnovo di quest’ultima. Le cose interessanti non finiscono però qui. Per chi sceglierà il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, infatti, sarà possibile ricevere ben 100 GB di traffico dati extra. Questo significa che per l’offerta Kena 5,99 Promo 100 saranno dunque inclusi ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati, sempre allo stesso costo di soli 5,99 euro al mese.

Sul sito dell’operatore virtuale, comunque, sono disponibili altrettante super offerte, soprattutto per chi ha la necessità di avere un maggior quantitativo di traffico dati per navigare.