Il 20 settembre 2024 ha segnato il debutto ufficiale della nuova linea di iPhone 16, ora disponibile in numerosi paesi, Italia inclusa. Le prime recensioni dei modelli, compresi i pro e pro Max, si sono affacciate nel mondo tecnologico. Però, non tutte le opinioni sono positive. L’analisi del noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha messo in luce un trend preoccupante. Ovvero Apple sembra aver rallentato il ritmo delle innovazioni hardware. Infatti, l’iPhone16 appare quasi identico ai suoi predecessori, con modifiche minime che si notano solo in assenza di una cover protettiva.

iPhone 16: aspettative per il futuro, la sfida dell’intelligenza artificiale

Gurman sottolinea che, dal lancio del primo iPhone nel 2007, l’azienda ha presentato solo sei riprogettazioni importanti. La strategia di Apple, inizialmente caratterizzata da aggiornamenti biennali, è ormai sfociata in una serie di miglioramenti più lenti. Negli ultimi quattro anni, il design e le caratteristiche dei modelli non hanno subito cambiamenti radicali. Le novità apportate all’iPhone16 includono un processore più veloce e una batteria migliorata, insieme a un controllo della fotocamera avanzato. Queste migliorie potrebbero però non giustificare un investimento considerevole.

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta guadagnando terreno nel settore degli smartphone, le aspettative su Apple sono elevate. L’azienda ha dichiarato che l’iPhone 16 è il primo smartphone progettato specificamente per l’AppleIntelligence. Molti esperti però, tra cui Gurman, ritengono che il marketing dell’ azienda possa risultare fuorviante. L’hardware non sembra molto diverso da quello dei modelli precedenti. In più, le funzionalità dell’ IA promettono di arrivare solo nel 2025, creando frustrazione tra i vari consumatori.

Il sistema operativo iOS 18.1, atteso a breve, introdurrà le prime funzionalità di intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti successivi, come iOS18.2, porteranno ulteriori innovazioni, ma gli utenti dovranno attendere ancora un po’. La situazione attuale lascia perplessi i fan di Apple, poiché la concorrenza sembra progredire più rapidamente nel campo dell’IA.