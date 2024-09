Secondo alcune indiscrezioni il prossimo smartphone in arrivo in casa Realme presenterà una novità interessante. Si tratta del “Camera Control Button”, ovvero un tasto che permette agli utenti di controllare alcune funzioni utili per la fotocamera. Come è noto, un’opzione di questo tipo non è una vera e propria novità. Anche altri marchi, tra cui Apple, hanno optato per un tasto simile su alcuni dei loro dispositivi mobili.

L’annuncio dell novità era avvenuto durante l’evento Al Cool Tech Event, tenutosi lo scorso mese di agosto. L’arrivo del nuovo tasto è stato comunicato insieme al SuperSonic Charge da 320W. Tra le due novità, l’ultima sembra essere quella che aveva attirato maggiormente l’attenzione mediatica.

Realme: arriva il nuovo tasto per il controllo della camera

Il Camera Control Button introdotto mette a disposizione degli utenti un sistema di controllo ben strutturato. Quest’ultimo permette di scattare foto in modo più preciso e semplice. Inoltre, la presenza di comandi touch intuitivi consente di effettuare zoom e scatti rapidi. In questo modo gli smartphone Realme di diventare una vera fotocamera professionale.

Realme, con tale scelta, sta dimostrando l’impegno dell’azienda nel fornire un’esperienza interattiva e tecnologicamente accattivante. Il marchio, inoltre, dimostra anche la sua volontà di superare i limiti, dimostrando il suo ruolo nel settore degli smartphone. L’introduzione del Camera Control Button rappresenta un importante innovazione per Realme. Ma non è la sola. L’azienda ha annunciato che in totale sono sei le tecnologie che stanno per essere integrate. Quest’ultime saranno punti cardine di alcuni settori. Nello specifico, si tratta di “Prestazioni”, “AI” e “Imaging”.

Tra le funzioni in arrivo c’è “Realme Holo Audio” che offre una modalità di regolazione per il suono. Ciò significa che lo smartphone fa in modo che le chiamate in arrivo non interrompano il gaming. A proposito di giochi, sta per arrivare una funzione (“AI Gaming Super Resolution”) che interviene migliorando la qualità delle immagini all’interno dei videogiochi. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, arriva anche l’opzione “4D Game Vibration” che offre un feedback tattile personalizzabile.

Inoltre, sta per arrivare anche un’importante novità per il display. Quest’ultima denominata “Display Antiriflesso”, interviene per diminuire i riflessi fino all’80%. Infine, arriva “AI Motion Picture” che con il supporto di NEXT AI, trasforma le immagini in video di 25 fotogrammi.