Secondo diversi report emersi di recente, con l’arrivo del nuovo aggiornamento iPadOS 18 alcuni dispositivi Apple stanno riscontrando diversi problemi. I dispositivi coinvolti sono gli iPad ProM4. Nello specifico, i modelli da 11 e 13 pollici. La notizia è stata anche confermata da Apple e rappresenta uno svantaggio da non sottovalutare. In cosa consiste il bug riscontrato?

Apple conferma la presenza di un recente bug sui suoi dispositivi

Il problema riscontrato riguarda il possibile brick dei dispositivi iPad Pro M4. Quest’ultimi, durante il passaggio ad iPadOS 18, hanno riscontrato la presenza di tale bug. Il fatto che il problema sia apparso con l’arrivo del nuovo aggiornamento fa si che colpisca solo modelli specifici. Ciò significa che ad essere coinvolti sono solo un numero limitato di tablet.

Ciò però non ne allevia la gravità. Il problema riscontrato sugli iPad coinvolti risulta così grave che l’azienda di Cupertino è intervenuta in prima persona per tamponare. Sono state prese una serie di misure drastiche per rispondere ai bug. Nel dettaglio, Apple è intervenuta direttamente. Per farlo ha bloccato la distribuzione di iPadOS 18 sugli iPad Pro M4.

MacRumors ha condiviso in rete una nota interna dell’azienda di Cupertino. Qui Apple ha specificato di aver riconosciuto il bug e che sta già lavorando ad un possibile fix che permetta agli utenti di procedere all’istallazione di iPadOS 18 senza problemi. Considerando tali premesse, è ipotizzabile che già nei prossimi giorni potrebbe arrivare una nuova build dedicata specificamente ai dispositivi Apple iPad Pro M4.

In attesa del nuovo aggiornamento non ci sono ulteriori interventi da apportare. Apple nella sua nota ha informato i suoi dipendenti di procedere con il riavvio forzato dei dispositivi. Se il problema persiste allora è probabile che bisognerà procedere con la sostituzione del tablet. Per il resto, l’unica opzione possibile è quella di attendere l’intervento diretto da parte di Apple con la nuova fix annunciata nella nota condivisa dall’azienda di Cupertino.