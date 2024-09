Realme GT 6, lo smartphone annunciato nel mese di giugno da Realme, accoglie una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale. Il dispositivo vanta già diverse funzionalità che fanno di lui il primo smartphone AI dell’azienda. Grazie alla collaborazione con Google, adesso, arriva anche la possibilità di sfruttare Magic Compose, la funzione che permette di personalizzare i Messaggi grazie all’AI.

Realme GT 6 riceve Magic Compose: ecco tutte le sue funzioni AI

Magic Compose è la nuova funzione introdotta sul Realme GT 6, che permette agli utenti di sfruttare al massimo i Messaggi grazie all’intelligenza artificiale. Quest’ultima consente di personalizzare i messaggi fornendo suggerimenti che consentono di rendere il tono del testo adeguato alle circostanze. Sarà infatti possibile richiedere di formalizzare il testo o di renderlo più scherzoso, basterà fornire delle indicazioni e l’AI di Google sarà in grado di elaborare diverse soluzioni alle quali l’utente potrà attribuire una valutazione positiva o negativa. Attualmente la funzione è disponibile soltanto in alcune lingue, tra queste: lo spagnolo, l’inglese, l’italiano, il coreano, il tedesco e il francese.

Realme GT 6 può così vantare un totale di sei funzioni basate sull’intelligenza artificiale, tramite le quali gli utenti potranno sfruttare tutte le sue potenzialità. Grazie ad AI Ultra Clarity, ad esempio, le foto sfocate non saranno più un problema poiché nitidezza e risoluzione saranno automaticamente migliorate dall’intelligenza artificiale. AI Eraser 2.0, inoltre, ripulisce con facilità le foto per conferire una qualità impeccabile agli scatti rovinati. AI Night Vision completa il pacchetto di funzioni AI riguardanti il comparto fotografico, presentandosi come la prima nel settore in grado di attuare video chiari in condizioni di scarsa luminosità.

A rendere il dispositivo ancora più intelligente compensano AI Smart Summary, che si propone come assistente personale per la gestione delle registrazioni: la funzione consente agli utenti di ottenere una sintesi dei punti chiave delle registrazioni effettuate. AI Smart Loop, invece, velocizza le operazioni captando il contenuto dello schermo e prevedendo le azioni che l’utente potrebbe essere intenzionato ad eseguire così da fornire suggerimenti che consentiranno di accedervi rapidamente, con un solo clic.