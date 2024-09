Android: app e giochi a pagamento gratis ADESSO sul Play Store

Ritrovare l’inizio settimana e ovviamente uno dei traumi di ogni persona, soprattutto quando si torna al lavoro e si comincia con una serie di incombenze senza fine. Tutto però si alleggerisce quando aprendo il proprio smartphone e dando un’occhiata al market di riferimento, si trovano dei titoli a pagamento che sono diventati improvvisamente gratuiti per tutti. Questo è ciò che sta interessando gli utenti Android nelle ultime ore, ai quali infatti possono trovare all’interno del Play Store delle applicazioni e dei giochi che improvvisamente non hanno più un prezzo.

Stando a quanto riportato, c’è un’ampia selezione di titoli che almeno per un giorno non risulterà a pagamento. Ad approfittarne sono chiaramente tutti quelli che hanno un dispositivo Android, inteso sia come smartphone che come tablet. Proprio in questo caso, abbiamo scelto di realizzare un’apposita lista che include al suo interno le migliori proposte del giorno, tutte con link diretto al Play Store e tutte controllate minuziosamente al fine di verificare che non nascondessero alcun tipo di minaccia per gli utenti.

Play Store di Google ancora in festa: sono questi i migliori titoli a pagamento oggi gratis per Android

Il robottino verde oggi ha riservato ai suoi utenti un vero e proprio cumulo di opportunità. Secondo quanto riportato, infatti c’è una lista con dei titoli a pagamento che almeno per questa giornata saranno gratis all’interno del Play Store di Google. Come si può notare qui in basso, l’elenco racchiude svariati titoli utili per chi ha uno smartphone Android. Ovviamente scaricandoli oggi gratis, questi saranno per sempre gratuiti e non succederà nulla nel momento in cui l’utente deciderà di disinstallarli. L’account Google, infatti, memorizzar la scelta iniziale e consentirà sempre il download gratuito. Ecco la lista completa: