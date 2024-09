Android: nel Play Store ci sono questi giochi ed app a pagamento GRATIS

Quando arrivano le offerte migliori all’interno del market di Google, gli utenti non sempre sono attenti a tal punto da prenderle al volo. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di segnalare la promozione disponibile all’interno del Play Store e dedicata solo ed esclusivamente agli utenti del mondo Android. Ci sono infatti diversi titoli a pagamento che improvvisamente si sono tramutati in gratuiti, ma dureranno in questo stato solo per qualche giorno e non di più. Pian piano, sfruttando la cadenza ormai settimanale di queste offerte, molti utenti Android hanno costruito il loro ecosistema di applicazioni a pagamento ma tutte scaricate gratis.

Ci sono dunque diversi titoli a pagamento da poter portare a casa gratis, senza pagare nulla ora e nulla in futuro. La vera chiave sta nello scaricare tutti i titoli che abbiamo scritto all’interno della lista sottostante. Non importa se c’è qualche contenuto che non vi serve: consigliamo ugualmente di scaricare tutto, visto che in futuro le esigenze potrebbero cambiare. Gli utenti non sono neanche obbligati a tenere i contenuti scaricati per sempre sullo smartphone. Una volta scaricate le applicazioni e i giochi disponibili oggi gratis, si può provvedere a cancellare quelli che non occorrono almeno per il momento. In futuro il proprio account Google, che avrà memorizzato quanto accaduto in passato, consentirà di nuovo di scaricare il titolo gratis.

Play Store di Google, questi contenuti sono gratis per chi ha uno smartphone Android

Tutto quello che si vede in basso risulta oggi gratis e non ci sono pagamenti da effettuare qualora gli utenti abbiano uno smartphone Android. Per proseguire al download bisogna solo cliccare sul titolo scelto e portarlo a casa liberamente in pochi secondi. Ecco la lista al completo con tutti i link diretti: