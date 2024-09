Iliad: 3 offerte distruggono TIM, ecco fino a 250 GIGA in 5G

Sono moltissime le offerte che Iliad sta proponendo ultimamente, soprattutto lato mobile. L’azienda infatti nasce proprio con l’obiettivo di riuscire a rivoluzionare il mondo della telefonia intesa come risparmio, qualità e quantità.

L’ennesima dimostrazione arriva ad trittico di offerte che in questo momento sono disponibili sul sito ufficiale e che fanno parte della stessa gamma, ovvero la Giga. Alcune offerte sono soggette a scadenza, mentre altre sono destinate a durare ancora per molto tempo per cui non c’è fretta di sottoscriverle. I contenuti sono analoghi, ma le differenze arrivano soprattutto sul prezzo e sui giga disponibili.

Iliad: nuove promo disponibili, cosa c’è nelle giga attualmente dominanti sul mercato

La prima offerta degna di nota che tanti utenti che vogliono Iliad stanno sottoscrivendo, si chiama Giga 120. Per questa soluzione bastano infatti solo 7,99 € al mese e per sempre, senza cambiamenti che possano avvenire in corso d’opera. Chi opta per questa promozione mobile può beneficiare mensilmente di un quantitativo illimitato di minuti per telefonare, SMS senza limiti verso tutti, ma soprattutto di 120 giga in 4G.

A questa soluzione succede la sorella maggiore, ovvero la Giga 250. Al suo interno l’offerta migliore che Iliad ha proposto negli ultimi mesi riesce a vantare gli stessi minuti ed SMS illimitati ma con 250 giga in 5G. Il prezzo è di 11,99 € mensili per sempre.

Per chiudere, ecco l’offerta appena ripristinata sul sito ufficiale, ovvero la Giga 180. Anche questa disponibile con il 5G gratuito, offre 180 giga per navigare sul web e con gli stessi minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre.

Ogni volta che Iliad propone un’offerta che va dai 9,99 € al mese a salire, c’è anche un’altra opportunità: sottoscrivere in sconto la fibra ottica. Il prezzo in questo caso scende infatti da 24,99 € al mese a soli 19,99 € al mese. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare.