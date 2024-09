La terza generazione del noto SUV di Audi ha fatto il suo debutto ad inizio settembre. La vettura, non solo presenta un nuovo look, ma vanta anche la presenza di nuove motorizzazioni ibride. Ad arricchire la presentazione della nuova Audi Q5 c’è anche la presenza di maggiore tecnologia. Le vendite avranno inizio nel 2025. Nel frattempo, è possibile tracciare una panoramica delle caratteristiche del nuovo modello Audi.

Presentata la nuova Audi Q5

Le dimensioni del SUV sono di 4.717mm di lunghezza, 1.900mm di larghezza e 1.651mm per l’altezza. Il passo è di 2.820mm. Al debutto, la nuova Audi Q5 sarà presente solo con motorizzazioni con tecnologia MHEV plus a 48Volt. Mentre la trasmissione a doppia frizione (S-tronic) è a sette rapporti. Dal listino risulta anche un modello diesel. Mentre più avanti potrebbe arrivare anche un modello Plug-in. Riguardo quest’ultimo, al momento, non sono ancora emersi dettagli.

Per il SUV Audi è presente il propulsore 2.0 TFSI da 204CV e 340Nm di coppia. Ciò in abbinamento con la trazione anteriore o integrale (quattro ultra). Il modello diesel, invece, è equipaggiato con 2.0 TDI da 204CV e 400Nm di coppia con trazione integrale (quattro ultra).

Il nuovo SUV viene presentato negli allestimenti “Business”. “Business Advanced” e “S line edition”. La versione base è caratterizzata da Cerchi in lega 18pollici, Audi Virtual cockpit Plus, Sound System e Park assist Plus. Inoltre, è disponibile anche l’opzione per riscaldare i sedili anteriori. L’allestimento intermedio aggiunge al pacchetto alcuni dettagli estetici. Come Advanced e Cerchi in lega da 18pollici. Quest’ultimi presentano un design a 5 razze aero, torniti lucidi, neri. L’ultimo allestimento offre come aggiunta dettagli estetici S line. I Cerchi in lega sono da 20pollici e il design a 5 razze. Sono compresi anche Proiettori Matrix LED, Top View e un sistema di sicurezza proattiva per gli occupanti.

Per quanto riguarda il prezzo per il mercato italiano, sembra che per la nuova Audi si parti da 63.250 euro per la versione “Business” dotata di motore 2.0 TFSI e la trazione anteriore. Per quanto riguarda il modello sportivo (Audi SQ5 con V6 3.0TFSI da 367CV e 550Nm), invece, si parte da 90.250 euro. In ogni caso sono disponibili diverse opzioni che offrono agli automobilisti la possibilità di personalizzare il SUV con diversi accessori e pacchetti.