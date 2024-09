Tesla terrà molto presto, fra qualche settimana, uno degli eventi più attesi della sua storia. Avverrà finalmente la presentazione del robotaxi, il veicolo che potrebbe rivoluzionare il concetto di mobilità autonoma. Dietro questo progetto c’è la visione ambiziosa di Elon Musk. Il magnate vede nel robotaxi il coronamento degli sforzi dell’azienda riguardanti la tecnologia autonoma. La promessa è quella di Tesla di creare un’auto senza volante né pedali. Sarà interamente gestita dai sistemi di Autopilot e Full Self-Driving. Il progetto rappresenta una sfida enorme, ma anche un’opportunità straordinaria. I fan del marchio si chiedono se questa volta Tesla sarà in grado di mantenere le aspettative. Per Musk, il robotaxi non è solo un veicolo, ma il simbolo della visione più ampia di intelligenza artificiale e robotica.

Un passo eccezionale nella guida totalmente autonoma con Tesla

Il robotaxi rappresenta la scommessa più ambiziosa di Tesla. La vettura potrebbe chiamarsi Cybercab per alcuni. Il nome ufficiale però sarà rivelato solo al momento della presentazione. Ciò che è certo è che questo modello non si limiterà a essere una semplice auto elettrica. Musk ha definito il design “futuristico”, lasciando intendere che la vettura non avrà comandi tradizionali. Il progetto del robotaxi sarà basato su una nuova piattaforma. Questa è attualmente in fase di sviluppo presso la Gigafactory del Texas, studiata per ridurre i costi di produzione. Nonostante l’imminente presentazione, non è detto che il robotaxi sia subito pronto per la produzione. Molto dipenderà dallo stato della tecnologia di guida autonoma e dalle normative che regolano questo settore.

La presentazione del robotaxi avverrà presso i Warner Bros. Studio di Burbank, in California, con grande enfasi. Tesla sta già mappando le strade intorno all’area, per prepararsi al meglio preparazione di una dimostrazione pratica. Una recente foto poi ha mostrato un prototipo pesantemente camuffato, probabilmente proprio quello del robotaxi, dandoci uno sprazzo delle sue forme. Due anni fa Musk aveva affermato che il robotaxi sarebbe stato diverso da qualsiasi altra vettura. Esso avrà un abitacolo ideale per due persone. Questa visione audace potrebbe essere il punto di svolta per Tesla. Anche se la presentazione è a breve, restano tantissime domande. Riuscirà Musk a risponderle tutte?