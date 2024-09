Ormai lo sappiamo i nostri smartphone sono in grado di intervenire in molti settori della quotidianità rappresentando un alleato valido per semplificare le diverse attività. A tal proposito, Bemis starebbe lavorando ad un nuovo strumento che potrebbe presto inserirsi tra gli accessori utili per rendere la propria casa sempre più smart. Il produttore e rivenditore di sedili per bidet, sta infatti lavorando ad un nuovo interessante sedile. Cosa sarà in grado di fare?

Arriva la nuova innovazione smart di Bemis

Il dispositivo in questione è stato denominato BB-1200 ed è il primo sedile per bidet che può essere controllato con il proprio smartphone. Ma come funziona? Gli utenti che hanno acquistato suddetto sedile devono installare l’app Bemis Living. Quest’ultima è disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. In alternativa, sarà possibile controllare il sedile per bidet utilizzando il telecomando messo a disposizione.

Se si decide di procedere tramite applicazione, quest’ultima permetterà di accedere ad una serie di controlli utili. Quest’ultimi offrono agli utenti la possibilità di personalizzare la propria esperienza con diverse opzioni. Ad esempio, sarà possibile modificare la temperatura e la pressione dell’acqua. Il processo di personalizzazione dello strumento di Bemis offre anche la possibilità di regolare la posizione dell’ugello e la durata del lavaggio. Ed altro ancora.

E c’è di più. Una volta impostate le proprie preferenze gli utenti possono decidere di memorizzarle così da avere già il proprio “profilo” disponibile. Bemis offre la possibilità di salvare fino a due profili. Il sedile, inoltre, offre acqua calda illimitata e l’opzione per la luce notturna. È disponibile anche la possibilità di ottenere il sedile riscaldato e l’asciugatore ad aria calda.

Il dispositivo di Bemis viene venduto sul mercato americano al prezzo di 399 dollari. Inoltre, è disponibile una versione più economica. Quest’ultima viene venduta a 309,99 dollari ed è caratterizzata dall’assenza dell’applicazione.