C’è grande fermento attorno al nuovo Robotaxi di Tesla. Presto sarà presentato, precisamente il 10 ottobre, presso i Warner Bros. Studios in California. L’attesa è altissima, con Elon Musk che ha più volte enfatizzato l’importanza dell’evento. Lo ha definito uno dei momenti più rilevanti per la sua azienda. Lo sarà davvero?

Negli ultimi giorni, parte delle vettureTesla è stata avvistata mentre raccoglieva dati nelle strade attorno al luogo della presentazione. Probabilmente cercavano informazioni per prepararsi a una dimostrazione pratica. La vera novità che ha stupito tutti è però una foto scattata nella zona. Nell’immagine vi è un‘auto fortemente camuffata, seguita da una Tesla Model Y. Questo veicolo potrebbe essere un prototipo del tanto atteso Robotaxi? Non ci sono conferme. anche se manca una conferma ufficiale. La vettura avvistata, coperta da una pellicola gialla, sembra essere più piccola di una Model Y. Le forme appaiono non ben distinguibili. Alcuni osservatori hanno notato somiglianze con l’immagine del concept del Robotaxi pubblicata nella biografia di Elon Musk e scritta da Walter Isaacson.

Cosa vedremo con il nuovo Robotaxi Tesla?

Il concept apparso nel libro di Isaacson descriveva il Robotaxi come un veicolo compatto a due posti. Dovrebbe poi possedere uno spazio posteriore dedicato al carico. L’immagine trapelata del presunto prototipo sul web sembra confermare queste caratteristiche. Pare infatti che la vettura Tesla abbia due porte e un abitacolo adatto per soli due adulti.

Ci sono anche altri dettagli interessanti notabili. Le ruote posteriori sembrano più grandi e, secondo la persona che ha scattato la foto, le luci posteriori somiglierebbero a quelle del Cybertruck della stessa Tesla. Questo ha spinto molti a ipotizzare che il nome del veicolo potrebbe essere “Cybercab”. Tesla non ha però ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ergo sono tutte supposizioni. Sarà davvero lui? Per ora, tutto resta una grande incognita, ma l’attesa cresce. Mancano meno di trenta giorni alla presentazione ufficiale e ci si aspetta che, nelle prossime settimane, possano emergere ulteriori dettagli.