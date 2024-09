Le vendite ufficiali della famiglia iPhone 16 sono appena iniziate e gli utenti stanno correndo ad acquistare i nuovi flagship realizzati da Apple. Sebbene non ci siano più le code fuori gli Apple Store che hanno contraddistinto i modelli precedenti, i melafonini sono pur sempre molto apprezzati.

I modelli più richiesti dal pubblico sembrano essere i Pro ma c’è un aspetto da tenere in considerazione per tutti quelli che voglio acquistare gli ultimi device Apple. Si stanno moltiplicando le segnalazioni di problemi ai display per gli iPhone 16 Pro e Pro Max.

Gli utenti già in possesso di uno di questi device segnalano che il touch ha smesso di reagire ai tocchi. Inizialmente segnalato da pochi utenti su Reddit, con l’aumento dei device in circolazione il bug è stato confermato da sempre più persone.

Gli utenti che hanno acquistato uno dei nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max sono rimasti scioccati nello scoprire un bug che rende impossibile utilizzare il device Apple

Una prima spiegazione non ufficiale sembra indicare che il display non risponde ai tocchi in quanto li ritiene accidentali. Questa problematica blocca completamente la sensibilità al tocco della metà destra del pannello, dal lato in cui è situato il nuovo tasto dedicato agli scatti fotografici.

Gli utenti credono che questa non sia una coincidenza e il problema potrebbe essere legato proprio al nuovo tasto. Se si sfiora il camera button, la metà destra del display si blocca e non vengono registrati gli input.

La situazione, per fortuna è temporanea e dopo poco, gli iPhone 16 Pro e Pro Max tornano correttamente a funzionare. Inoltre, la barra inferiore non sembra essere colpita da nessun blocco mentre tutti i bordi esterni si.

Siamo certi che le numerose segnalazioni porteranno Apple ad intervenire rapidamente al fine di spiegare la situazione o rilasciare un aggiornamento correttivo. Non resta che attendere una nota ufficiale da Cupertino.