Con l’arrivo dei nuovi iPhone 16, Fastweb ha deciso di introdurre nuove opzioni per poter acquistare gli smartphone in abbinamento con un’offerta mobile dell’operatore in giallo. Sul sito web ufficiale dell’operatore è possibile visionare le condizioni utili per procedere all’acquisto.

L’offerta principale proposta è Fastweb Mobile che per l’occasione mette a disposizione degli utenti 300 GB. Il prezzo mensile della promo è sempre di 7,95 euro. Inoltre, sul sito viene indicato che gli iPhone 16 e 16 Pro, con almeno 512GB di memoria, sono abbinabili all’offerta Mobile Maxi. In questo caso la promo comprende 600GB a 11,95 euro al mese. Sul sito dell’operatore viene indicato che per procedere all’acquisto è possibile anche attivare l’offerta Fastweb Mobile Full a 9,95 euro mensili.

Fastweb: ecco come acquistare i nuovi smartphone Apple

Nella sezione dedicata agli smartphone vengono indicati i prezzi per le rate disponibili per ogni modello. Gli utenti possono procedere tramite Findomestic e possono scegliere se pagare a rate o in un’unica soluzione. Per effettuare l’acquisto bisogna recarsi nei negozi Fastweb o procedere tramite lo Shop ufficiale disponibile nell’area personale MyFastweb.

Nel dettaglio, per i modelli base, gli iPhone 16 con 128 GB di memoria sono disponibili con 20 rate da 46,45 euro. La variante da 256GB, invece, è disponibile con 20rate da 52,92euro. Infine, l’iPhone 16 con 512 GB di memoria con 20 rate da 65,45 euro. Per quanto riguarda il modello Plus, invece, la variante da 128GB di memoria è disponibile con 20rate da 54,45euro. L’iPhone 16 Plus da 256 GB è disponibile con 20 rate da 60,95 euro. Infine, il modello da 512GB può essere acquistato con 20 rate da 72,95 euro.

Gli iPhone 16 Pro da 128 GB sono disponibili sul sito web Fastweb, con 20 rate da 59,45 euro. Il modello da 256GB può essere acquistato con 20rate da 65,45euro. Mentre gli iPhone 16 Pro da 512GB sono acquistabili con 20 rate da 77,95euro. In questo caso è disponibile anche la versione da 1TB, acquistabile con 20rate da 90,45euro.

Il modello Pro Max invece è disponibile, nella versione da 256GB, con 20 rate da 71,45 euro. La versione da 512GB è acquistabile con 20rate da 83,95euro. Infine, l’iPhone 16 Pro Max da 1TB è disponibile con 20rate da 94,95euro.