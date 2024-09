Apple ha aumentato il costo di sostituzione della batteria del 24% degli iPhone 16 Pro e Pro Max annunciando così un periodo di stabilità dei prezzi dei componenti di ricambio come la batteria. Per quanto riguarda gli iPhone 16 e 16 Plus, non ci sono stati dei cambiamenti sui prezzi che si mantengono quindi stabili e fissi. In questo momento Apple vuole ottenere una serie di rientri economici che serviranno per pagare le spese per le nuove invenzioni che ha intenzione di realizzare.

Il nuovo prezzo è stato stabilito anche in base alle necessità che la società possiede per rendere più diffusa la sua politica di commercio. Per i possessori di AppleCare+, la sostituzione della batteria è gratuita se rientra nel periodo di copertura della garanzia. Questa garanzia parte da 229 euro per 2 anni o da 11,99 euro al mese per un anno per gli iPhone 16 Pro e da 199 euro o 9,99 euro al mese per gli iPhone 16. I nuovi prezzi di sostituzione della batteria fanno riferimento agli ultimi modelli di Apple, tra cui iPhone 16 Pro e Pro Max.

Apple, ecco alcune novità su questi prezzi

Per quanto riguarda la sostituzione della batteria degli iPhone 16 Pro, quest’ ultima verrà a costare il 24% in più, infatti per gli iPhone 16 Pro e Pro Max sarà di 135 euro, invece per gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus è di 109 euro. Questo aumento dei prezzi riguarda anche altri paesi, tra cui gli USA dove la sostituzione è arrivata a 119 dollari contro i 99 dollari per gli iPhone 15 Pro Max. In questi giorni Apple sta lavorando per semplificare la sostituzione delle batterie in modo tale da rendere questi dispositivi conformi alle leggi stabiliti dall’ UE. Dato che i costi di riparazione per altre parti dello smartphone sono rimasti gli stessi, il prezzo aumentato potrà essere giustificato da un aumento del costo del componente, in questo caso della batteria.

Per il momento i prezzi dovrebbero rimanere stabili, quindi per chi volesse acquistare uno di questi dispositivi dovrà mettere in conto anche le future riparazione che dovrà effettuare.