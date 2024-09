Con l’arrivo dell’autunno, tutti i vari provider telefonici italiani stanno aggiornando i propri cavi di offerta per renderli competitivi e in grado di offrire nuove promozioni in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, di conseguenza stiamo assistendo all’arrivo sul mercato di tantissime nuove possibilità che ovviamente fanno gola a seconda della fascia di utenza a cui sono rivolte.

Ovviamente ogni utente cerca una grumo in grado di garantirgli quante più caratteristiche possibili ad un prezzo accessibile, non a caso i vari operatori offrono cataloghi ben stratificati in grado di accontentare tutti partendo da chi magari deve scendere a compromessi sul prezzo a chi invece non vuole minimamente accontentarsi e vuole tutto in quantità.

Le offerte per l’autunno

Le promo presenti sul sito di ho. Mobile sono quelle presenti nel banner in alto e sono tutte decisamente convenienti, la prima è sicuramente la più allettante dal momento che offre a 9,99 € al mese 200 giga di traffico dati connettività 5G insieme a minuti ed SMS illimitati.

La seconda è molto simile alla prima l’unica differenza è che pagherete un euro in meno al mese facendo di fatto un downgrade di connessione di rete, i 200 giga saranno infatti in connettività 4G e non più 5G, restano invariati invece i minuti e gli SMS.

In ultimo abbiamo invece la promo più economica che garantisce a 6,99 € al mese lo stesso quantitativo di minuti ad SMS e 150 GB di traffico dati in 4G.

Un altro elemento in comune a tutte le promozioni e il costo di attivazione che sarà di 2,99€ ma solo per le nuove utenze o in caso di portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco prefissato visualizzabile sul sito ufficiale di ho. Mobile.

Se siete interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider per effettuare l’attivazione direttamente online.