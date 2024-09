Oppo Enco Air3i sono cuffiette true wireless decisamente economiche, pensate infatti che oggi sono commercializzate ad un prezzo veramente ridicolo, tanto da costare molto meno del previsto, dovete sapere infatti che il loro acquisto richiede un esborso finale di soli 29,99 euro.

Un risparmio così non si era mai visto prima, il prodotto può essere acquistato con uno sconto del 50%, senza modifiche o vincoli particolari alle specifiche tecniche, al suo interno possiamo trovare un driver da 13,4 millimetri, che permette di godere di una buona resa audio, oltre che essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo di riferimento, a prescindere che sia Windows, MacOS, iOS o anche Android.

Oppo Enco Air3i: la promozione inaspettata

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco, infatti in questi giorni la promozione attivata su Oppo Enco Air3i lascia davvero a bocca aperta, lo sconto del 50% applicato direttamente nella pagine del prodotto su Amazon, è una procedura automatica, non viene richiesto alcun intervento da parte vostra. Il prezzo, in parole povere, passa da 59,99 euro, fino a scendere a soli 29,99 euro, senza sforzo o senza alcun coupon da applicare. Se volete acquistarle, collegatevi subito qui.

I suoi punti di forza sono molteplici, si parte ad esempio dalla buona autonomia che può raggiungere anche le 35 ore di utilizzo continuativo, passando per la cancellazione automatica del rumore durante le chiamate con intelligenza artificiale, oppure per la certificazione IPX4, che riesce in questo modo a proteggere le cuffiette da schizzi d’acqua o polvere (non immersione). Il collegamento tramite bluetooth è stabile ed efficace, fino ad una distanza massima di 10 metri, a prescindere comunque dall’area di utilizzo, ad esempio con muri spessi o con interferenze possibili di vario genere.