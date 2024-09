Ora che è arrivato l’autunno senza alcun dubbio, tutti gli operatori telefonici vorranno sfruttare il cambio di stagione per lanciare un nuovo catalogo di promozioni in modo da conquistare gli utenti, l’obiettivo è quello di attirare quante più sottoscrizioni possibili in modo da far girare il mercato e guadagnarsi un posto di rilievo a discapito, ovviamente della concorrenza.

Tutti i vari provider stanno infatti aggiornando i propri cataloghi introducendo delle nuove promo che offrono caratteristiche di vario genere. Pensate per accontentare le varie fasce di utenza, da quelle obbligate a venire a compromessi economici a quelle che invece non badano a spese e non vogliono scendere a compromessi sulle caratteristiche della promozione sottoscritta.

Tra questi operatori figura Kena Mobile che per l’arrivo dell’autunno ha lanciato una nuova promozione dedicata per l’appunto al cambio di stagione, vediamo insieme che cosa offre nel dettaglio.

Il ritorno dell’autunno

Come potete leggere dal banner preso dal sito ufficiale di Kena mobile la promozione in questione vi consente di accedere pagando solo 6,99 € al mese a 130 GB di traffico dati in 4G che possono aumentare di ulteriori 100 GB nel caso attiviate il servizio di auto ricariche, ma non è finita qui, infatti avrete a disposizione anche minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, per incentivare la sottoscrizione Kena ha pensato bene di fare un regalo a tutti gli utenti, il primo rinnovo infatti sarà completamente gratuito di conseguenza inizierete a pagare la promozione solo a partire dal secondo rinnovo, in più il costo di attivazione completamente gratuito.

La promozione è dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero o che effettuano la portabilità da operatori specifici, l’elenco completo è presente sul sito ufficiale dell’operatore giallo, se siete interessati, affrettatevi e procedete con l’acquisto di questa formazione, prima che Kena la rimuova dal suo sito.