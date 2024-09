Solamente in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad un prodotto che offre un rapporto qualità/prezzo praticamente inedito ed esclusivo, infatti è possibile acquistare un ottimo smartwatch a soli 25 euro, mantenendo praticamente inalterate tutte le specifiche tecniche che è possibile aspettarsi da un dispositivo di questo tipo.

Il prodotto presenta un display touchscreen da 1,83 pollici di diagonale, completamente a colori, è un IPS LCD di buona qualità, un cinturino completamente intercambiabile, realizzato in silicone, ed anche una serie di funzionalità davvero uniche: oltre 110 modalità di allenamento differenti, impermeabilità con certificazione IP68, monitoraggio del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, passando per la possibilità di rispondere alle chiamate, verificare le distanze percorse, i passi compiuti, le calorie bruciate e molto altro ancora.

Smartwatch: l’occasione più attesa per risparmiare su Amazon

Una delle migliori occasioni degli ultimi mesi, lo sconto che è stato attivato su questo smartwatch vi lascerà davvero a bocca aperta. Il suo listino sarebbe di 79,99 euro, con la promozione del 68%, ad ogni modo, l’utente si ritrova a poter spendere circa 25,64 euro per il suo acquisto definitivo. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il prodotto è perfettamente compatibile con ogni dispositivo in commercio, nulla cambia siate in possesso di uno smartphone con sistema operativo iOS o Android, potrete tranquillamente godere di ogni singola funzione, senza differenze particolari da segnalare. Le notifiche vengono ricevute correttamente al polso, è possibile visualizzare senza problemi tutti i messaggi nella loro interezza, ed oltretutto è presente la possibilità di monitorare la percentuale di ossigeno nel sangue. Trattasi di uno smartwatch da consigliare agli utenti che sono alla ricerca di un prodotto che possa soddisfarli in ogni loro funzione, senza troppe rinunce.