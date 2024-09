Un nuovo spot Google, riguardante RCS, sembra essere alquanto “simpatico”. In particolare, quest’ultimo sembra far riferimento alla decisione di Apple di adottare lo standard per gli SMS. Quest’ultimo, infatti, arriverà sugli iPhone con l’arrivo del nuovo iOS 18. Tale aggiornamento fa si che la comunicazione via SMS sia quasi alla pari tra i due sistemi operativi. In questo modo, gli utenti avranno modo di comunicare, con meno difficoltà. Un dettaglio particolarmente importante soprattutto in determinate aree.

RCS: dopo Google anche Apple integra lo standard

Tale decisione risulta essere particolarmente importante in Paesi come gli USA. Qui, infatti, a differenza di quello che accade in Europa, non ci sono piattaforme di messaggistica che sono diventate “standard” per la maggioranza degli utenti. Ciò significa che gran parte degli utenti continuano ad usare il servizio di messaggistica messo a disposizione dal proprio operatore.

Dettaglio che per Apple, non è sempre stato negativo. L’azienda di Cupertino, a differenza di quello che accade per Google, ha rimandato l’adozione dell’RCS in riferimento alla fidelizzazione degli utenti. Secondo molti analisti, iMessage è uno dei punti forti dei dispositivi per un gran numero di utenti. Ciò rende ancora più interessante scoprire come evolveranno le quote di mercato di Apple con l’arrivo dello standard RCS.

In tale contesto, arriva lo spot di Google. Quest’ultimo fa parte della nota “Best Phones Forever”. Qui si evidenziano i vantaggi degli smartphone Pixel e del mondo Android, rispetto ai dispositivi Apple. Per farlo vengono usati spot che risultano essere educativi, ma allo stesso tempo divertente. Con la diffusione dello standard per le piattaforme di messaggistica dei due colossi, ora la distanza tra i due si accorcia e Google non ha perso l’occasione per commentare l’accaduto approfittando della campagna per farlo in modo simpatico. Ora non resta che scoprire come si evolveranno le comunicazioni tra gli utenti Android ed iOS.